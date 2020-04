Ida-Virumaal lisandus 16 nakatunut, enamik neist on Mäetaguse hooldekodus

16 uue nakatunu lisandumine on ülekaalukalt suurim uute tuvastatud haigestumiste kasv ühe ööpäeva jooksul Ida-Virumaal.

Terviseameti Ida regionaalosakonna juhataja Marju Muusikus ütles, et üle poole uusi haigusjuhte tuli Mäetaguse asuvast Alutaguse hoolekeskust - positiivne proov oli kaheksal elanikul ja ühe töötajal.

Uusi nakatunuid tuvastati läinud ööpäeval ka Sillamäe, Kohtla-Järve ja Lüganuse valla elanike seas.

Esimene koroonaviirusesse nakatunu tuvastati Mäetaguse hooldekodus juba nädal aega tagasi ja nädala jooksul lisandus veel viis haigusjuhtu. Üks haigestunutest, 90aastane mees, suri ööl vastu teisipäeva Ida-Viru keskhaiglas.

Narvast uusi positiivseid proove viimasel ööpäeva jooksul ei lisandunud. Seal on praegu diagnoositud 8 nakatunut: Narva hooldekodu viis elanikku ja kaks töötajat ning üks kiirtoidurestornai MCDonalds´i töötaja.

Muusikuse sõnul ei ole kuuks ajaks kaevandamise peatanud Estonia kaevanduse töötajate seas peale ühe inimese, kel tuvastati nakatumine kolmapäeval, uusi haigeid ilmnenud, kuid kõikide võetud proovide tulemusi veel pole.

Terviseameti erakorralise meditsiini osakonna juhataja Martin Kadai rääkis pühapäeva keskpäeval eetris olnud "Aktuaalses Kaameras" seoses Estonia kaevanduse töötaja nakatumisega, et suures töökollektiivis on kindlasti vaja eritähelepanu, et temaga kokkupuutunud töötajatel tuvastataks sümptomite ilmnemisel kiiresti, kas nende puhul on tegu koroonaviirusega või mitte.

Samas ei pidanud Kadai praegu Ida-Virumaal vajalikuks Saaremaaga sarnaste täiendavate piirangute kehtestamist. "Meetmete rakendamisel peab ikka läbi mõtlema, kuidas igapäevane elu saab edasi toimida. Lõputu piiramine ei ole tegelikult vastus tänastele küsimustele" ütles ta märkides, et tänase tegevuse eemärk on hoida haiguse levik kontrolli all ja see on ka parim lahendus, mida praegu teha saab ja tuleb.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis kokku 1192 COVID-19 viiruse testi, millest viis protsenti ehk 63 osutusid positiivseks. Rahvastikuregistri andmetele tuginedes tuli ööpäevaga enim uusi koroonaviiruse juhte juurde Saaremaal (23), Ida-Virumaal (16) ja Harjumaal (12).

5. aprilli hommiku seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 130 inimest, kellest 17 on juhitaval hingamisel. Haiglatest on välja kirjutatud 62 inimest. COVID-19 viiruse tõttu suri eelmisel ööpäeval PERHis ravil olnud 73-aastane mees ning Kuressaare haiglas ravil olnud 81-aastane mees. Kokku on Eestis COVID-19 viiruse tõttu surnud 15 inimest.

Eestis on kokku tehtud 21 004 testi, nendest 1097 ehk 5% olid positiivsed. Koroonatestide täpsemat statistikat saab vaadata www.terviseamet.ee/koroonakaart<http://www.terviseamet.ee/koroonakaart>. Statistiliste andmete avaldamise eest vastutav Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (TEHIK) korrigeeris ka varem võetud proovide andmeid. Selle tulemusena lisandus 3. aprilli statistikasse 16 positiivset testi.

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse selgitus:

Täna hommikul tuvastasime tervise infosüsteemi laekunud laboritulemuste hulgas dokumente, mille muutunud tehniline tunnust ei arvestatud COVID-19 statistilisse aruandesse. Korrigeeritud tulemused mõjutavad 3. aprilli statistikat. Tagantjärele lisandus 3. aprilli COVID-19 aruandesse kokku 16 positiivset esmakordset testi.

Avaandmetes avaldame alati ajakohaseid ja kord ööpäevas uuenevaid andmeid tervise infosüsteemi (TIS) andmestikult. Tervishoiuteenuse osutajatel (sh laboritel) on võimalik tagantjärgi dokumente parandada, muuta ja tühistada. Dokumentide muutmine võib toimuda näiteks andmekvaliteedi parendamise eesmärgil. Sel juhul saadetakse labori infosüsteemist tervise infosüsteemi juba varem saadetud dokumendist uus versioon ning eelmine versioon muutub kehtetuks. Seetõttu tulemuste tänase koondarvu korral ei saa teha tehet eilne koondarv + 24 tunni laekunud tulemused, vaid aegreal arvutatakse tulemuste koondnumber hetkel kehtivate tulemuste koondsummana. See põhimõte kehtib nii negatiivsete kui ka positiivsete tulemuste korral.

Eestis on viirushaiguse COVID-19 tuvastamise võimekus täna terviseameti, Tartu Ülikooli kliinikumi, SYNLABi, Põhja-Eesti regionaalhaigla, Ida-Viru keskhaigla, Pärnu haigla ja Ida-Tallinna keskhaigla laborites.

Seoses riigis välja kuulutatud eriolukorraga kehtib esialgu 1. maini kõigis sotsiaalhoolekandeasutustes, haiglates ja kinnipidamisasutustes külastuskeeld. COVID-19 nakkuse leviku takistamiseks peatati plaaniline ravi väljaspool riiklikku haiglavõrku. Eraraviasutused ja hambaravikliinikud jätkavad ainult vältimatu abi pakkumist. Plaaniline ravitegevus peatatakse, et tõkestada nakkuse levikut ning hoida kokku isikukaitsevahendeid. Juba alustatud plaanilise ravi lõpuleviimise otsustab arst koos patsiendiga, hinnates igat üksikut juhtu. Lõpuni peab viima plaanilised tegevused, mille katkestamine seaks ohtu inimese tervise.