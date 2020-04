Eriolukord on suurendanud politsei väljakutseid ja vähendanud tänavakuritegevust

Tellijale

"Üldise õiguskorra puhul on võrreldes 2019. aastaga tõusnud väljakutsete arv avaliku korra valdkonnas just eriolukorrast tulenevate meetmete rikkumise pärast," ütles Jõhvi politseijaoskonna juht Andreas Kliimant, viidates asjaolule, et politsei saab inimestelt rohkem teateid eriolukorra juhi kehtestatud nõuete rikkumistest, mida aasta tagasi polnud.

Kuigi politsei on avaldanud kartust, et kuna inimesed on sunnitud praegu rohkem kodus viibima, kasvab ka lähisuhtevägivalla juhtumite arv, pole seni nende teadete hulk tõusnud. Aga see võib Kliimanti sõnul olla seotud ka sellega, et kuna inimesed on kodudes ja liiguvad vähe, siis politseini ei pruugi sellekohane info sageli jõuda. Samuti pole kasvanud, vaid pigem vähenenud varavastaste kuritegude arv ja tänavakuritegevus. "Seda viimast seostame sellega, et politsei on tänavatel oma patrullide arvu suurendanud poole võrra."