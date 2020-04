Eriolukorra ajal on Ida-Virus kasvanud nõudlus psühhiaatrilise nõustamise järele

Tellijale

"Telefoni teel toimuvate ambulatoorsete vastuvõttude hulk on varasemaga võrreldes kasvanud umbes 30 protsenti. Psühhiaatrite ja psühholoogide telefonid on punased, nii et patsientidel on raske isegi ühendust saada," rääkis Ahtme haigla peaarst Georgi Belotserkovski.