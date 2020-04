Tellijale

Püssi, Erra, Maidla ja Kiviõli lasteaedade hoolekogude esimehed leiavad, et toidupaki (mitte sotsiaalabi) saamise õigus on kõigil valla lastel, kes käivad koolis ja lasteaias, ning sotsiaalne lahterdamine ei ole õige, seda enam, et raha on selleks valla eelarves olemas [lasteaedade toiduraha maksab vald − toim.].