Ida-Virumaa uued positiivsed koroonaproovid tulevad põhiliselt Kohtla-Järvelt

Kahe nakatunu puhul vajab nende tegelik püsielukoht Muusikuse sõnul veel väljaselgitamist. Ta märkis, et hommikuti jõuavad infosüsteemi andmed positiivsete proovide kohta maakondade lõikes rahvastikuregistri andmete põhjal. Seejärel selgitavad terviseameti töötajad välja, ka need inimesed ka tegelikult samas omavalitsuses püsivalt elavad või mitte.

Alates epideemia algusest on koroonaviirus diagnoositud 77 Ida-Virumaa elanikul. Kõige rohkem on haigestunuid tuvastatud Alutaguse vallas ja Kohtla-Järve linnas.

Kui eelmisel nädalal tuvastati Ida-Virumaal testidega 43 nakatunut, siis sel nädalal on see arv seni 15 ning suurem osa nendest on olnud Kohtla-Järve elanikud, kes on saanud selle viiruse varem nakatunud oma leibkonna liikmetelt. Koroonaviirus on diagnoositud kokku 23 Kohtla-Järve elanikul.