Viimase ööpäeva jooksul ei osutunud positiivseks ühegi Ida-Virumaa elaniku koroonaviiruse proov

Alates epideemia algusest on Ida-Virumaal tehtud kokku 2651 koroonaviiruse testi. Nakatumine on tuvastatud 77 inimesel.

Viiruse tagajärjel on Ida-Virumaal surnud kolm inimest, kes kõik on olnud Mäetagusel asuva Alutaguse hoolekeskuse elanikud: 92 aastane mees, 90aastane mees ja 83aastane naine.

Terviseameti Ida regionaalosakonna juhataja Marje Muusikuse sõnul on suurem osa sel nädalal koroonaviiruse diagnoosi saanud inimestest Kohtla-Järve elanikud, kes said viiruse põhiliselt oma leibkonna liikmetelt, kel oli nakatumine juba varem tuvastatud.

Eestis tuvastati ööpäevaga viis haigusjuhtu

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 899 COVID-19 viiruse testi, millest ligi 0,6 protsenti ehk 5 proovi osutusid positiivseks. Kokku on Eestis tänaseks tehtud 30 349 testi, nendest 1309 ehk neli protsenti on osutunud positiivseks.

Terviseameti kriisistaabi juht Ragnar Vaiknemets ütles ERRi vahendusel, et Eestil on ilmselt õnnestunud ära hoida koroonaviirusega nakatumise hüppeline kasv, uued juhtumid tulevad peamiselt laiemast ja täpsemalt sihitud testimisest.

"Oleme suutnud ära hoida kõige mustema stsenaariumi, kus kõver võtab järsu suuna üles. Aga vara on veel rõõmustada, ma ei tähistaks võitu ette, sest graafik on jätkuvalt tõusutrendis, kuigi see on pisut madalam kui kartsime," rääkis Vaiknemets pühapäeval usutluses "Aktuaalsele Kaamerale".