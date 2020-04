Tellijale

Eelmise aasta detsembris oli Ida-Virumaal registreeritud 6184 töötut. Tänavu märtsi lõpus aga juba tuhande võrra rohkem ehk 7195, mis teeb töötuse määraks 11,8 protsenti, mis on võrdluses teiste maakondadega ülekaalukalt suurim näitaja. Teisel kohal oleval Valgamaal on see näitaja 8,8 protsenti.