Riigikohus võttis arutada Jõhvi vangide õigeksmõistmise mässu korraldamises

Tellijale

Kogu juhtum sai alguse juba 2015. aasta 12. juunil, kui mitmed Viru vangla kinnipeetavad keeldusid toidust, avaldades sel kombel protesti toidujagaja vastu. Nimelt teadsid vangid, et toidujagajaks määratud mees on homoseksuaal, ning nõukogude ajast pärit kirjutamata vanglakommete kohaselt on tegemist kõige madalama staatusega isikuga. Seetõttu ei pidanud osa vange võimalikuks sellelt toidujagajalt toitu vastu võtta ning nõudis, et ta vahetataks välja.