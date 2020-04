Tellijale

"Filmitööstus on ühelt poolt väga spetsiifiliste oskustega, teisalt on see suur meeskonnatöö, kus vajatakse abikäsi. Meie kohalikud ettevõtjad, kes on aktiivsed ja heade oskustega, võiksid olla partneriteks," kommenteeris Ida-Viru ettevõtluskeskuse tiiva all tegutseva Viru filmifondi koordinaator Piia Tamm.