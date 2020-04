Koroonaviiruse tõttu seiskunud Estonia kaevandus hakkab esmaspäevast taas tööle

„Praeguseks on nakatunud töötaja paranenud ning meile teadaolevalt ei kandunud haigus edasi teistele töötajatele. Sellest tulenevalt on võimalik töö allmaakaevanduses taastada, võttes erilise tähelepanu alla viiruse levikut tõkestavad ettevaatusabinõud,“ sõnas Enefit Kaevanduste juhatuse esimees Andres Vainola.

Vainola lisas, et kaevanduse seisaku ajal vaadati ettevaatlusabinõud veel kord hoolikalt üle. Ta märkis , et kaitsemaskide või respiraatorite kandmine on nõutud kogu ettevõtte territooriumil, nii maa peal kui ka maa all töötajate transportimise ajal. "Vajalik kogus isikukaitse- ja desinfitseerimisvahendeid on selleks tagatud," kinnitas ta.