Viktor Rauam astub Lüganuse vallavanema kohalt tagasi

Neljapäeval kogunenud Lüganuse volikogu istungil esitati Lüganuse vallavanemale Viktor Rauamile järjekorras juba kolmas umbusaldusavaldus. Täna hommikul otsustas ta ise ametist tagasi astuda.

"Mõtisklesin selle üle eile ja otsustasin täna hommikul anda sisse tagasiastumisavalduse," ütles Rauam Põhjarannikule, tõdedes, et kuna need inimesed, kes ta sellele ametikohale kutsusid, on võimult eemale jäänud, pole ka temal mõtet jätkata.

Lisaks Rauamile esitasid tagasiastumispalve ka kõik tema vallavalitsuse liikmed.

Koos Rauami tagasiastumisega jääb juhita ka Lüganuse kriisikomisjon.

"See on äärmiselt vastutustundetu, sest koroonaviirus on jõudnud Kiviõli lasteaeda ning kogu lasteaia töö tuleb ümber korraldada," ütles volikogu liige Andrea Eiche, kes seoses tekkinud kriitilise olukorraga nõustus Lüganuse vallavanema kohaga.

Seoses kriitilise olukorraga korraldatakse volikogu istung uue vallavanema valimiseks esimesel võimalusel, ehk järgmisel neljapäeval. "Uurime võimalust, kuidas kriisikomisjoniga olukord lahendada," ütles Eiche.

Viktor Rauami tunnistas, et enne tagasiastumisavaldust tal polnud infot selle kohta, et koroonaviirusesse on nakatunud lasteaia töötaja. "Kindlasti ei jäta ma kedagi hätta. Olen olemas nii täna, nädalavahetusel kui esmaspäeval," ütles ta ning ütles, et selleks ajaks on infot kroonajuhtumi kohta juba rohkem ning sellest lähtuvalt saab vaadata, mis saab edasi.