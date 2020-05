Tellijale

Riigi toetatava õigusabi andmise kord muutus nii, et alates 1. maist on esimesed kaks tundi õigusnõu inimestele jätkuvalt 5 euro suuruse omaosaluse eest, edasi saab 13 tundi õigusabi hinnaga 40 eurot tunni eest, mis on justiitsministeeriumi kinnitusel oluliselt soodsam turu keskmisest.