Koroonaviirus on Ida-Virumaal taandumas

Terviseameti Ida regionaalosakonna juhataja Marje Muusikus tõdes esmaspäeval, et Ida-Virumaa seni viimase aktiivse kolde pärast Kiviõlis tasub ikkagi veel valvas olla. "Natuke kulub veel aega, enne kui saab kindlalt öelda, et uusi haigestunuid juurde ei tule, sest peiteperioodi aeg ei ole veel möödas. Aga see on muidugi hea, et kõik viimaste päevade testid on andnud negatiivse tulemuse," sõnas ta.

Raugemas on koroonaviiruse puhang ka ühes Ida-Virumaa suuremas ja enim elusid nõudnud viirusekoldes Alutaguse hoolekodus Mäetagusel. "Päris sada protsenti ei julge veel öelda, et seal see läbi on. Aga hea on, et kõik viimased testid on andnud ka seal negatiivse tulemuse nii hoolealuste kui töötajate seas," ütles Muusikus.