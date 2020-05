Ahtme psüühikahäiretega inimeste kodu peaks valmima sügiseks

Riigiettevõte AS Hoolekandeteenused rajab Kohtla-Järvele Ahtme linnaossa kahekorruselise hoone, kus saab elada kuni 24 erivajadusega inimest. Eelmisel nädalal peeti ehitusel sarikapidu.

Vana kombe kohaselt

"Sarikapidu on vana komme, mis tähistab maja täiskõrgusesse jõudmist. Traditsiooni kohaselt peab pärja maha võtma maja omanik, kellele seda lihtsaks ei tehta: pärg on kõrgel ning selle mahavõtmiseks on vaja tööriistade käsitsemise oskusi. Vastutasuks kostitab omanik ehitajaid," ütles ASi Hoolekandeteenused kinnisvaradirektor Karl Mänd.

Ta lisas, et kui ehitajate hoog ei rauge ja ootamatuid tõrkeid ette ei tule, saavad elanikud juba septembris soolaleivapidu pidada.

Salu tänav 15a hoonesse tuleb neli korterit, igas kuus magamistuba, elutuba ning abiruumid. Seal hakkavad elama inimesed, kes vajavad ööpäevaringset tuge. Lisaks on Hoolekandeteenustel Ahtme linnaosas neli korterit, mis on koduks kümnele kliendile. "Korterites elavad inimesed on märksa iseseisvamad, neil on tugiisik toeks vaid päevasel ajal," selgitas Mänd.

AS Hoolekandeteenused ehitab praegu psüühilise erivajadusega inimestele kortermaju veel Põltsamaale ja Paidesse. "Majadesse tulevad elama sellest piirkonnast pärit inimesed, kes siiani on pidanud elama kodukandist eemal suurtes ühiselamu tüüpi erihooldekodudes," ütles ASi Hoolekandeteenused avalike suhete juht Katrin Pärgmäe.

Sajad kliendid ootel

Uute kodude rajamine on seotud nõukogudeaegsete erihoolekandeasutuste reorganiseerimisega, mida tehakse Euroopa Liidu regionaalarengu fondi toel. Mitmesajakohaliste kombinaatide asemel luuakse kohalikku elukeskkonda sulanduvad väiksemad kodud.

"Inimesed ei peaks elama institutsioonides, vaid kodudes," tõdes Pärgmäe. Üheksa aasta jooksul on uue kodu saanud rohkem kui 1100 suurtes erihooldekodudes elanud inimest. Veel on vaja luua kodud ligemale 600 kliendile.

ASi Hoolekandeteenused kliendid on intellektipuudega ja psüühilise haigusega inimesed.