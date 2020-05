Valitsus teeb põlevkivitööstusele ellujäämiseks 14 miljoni euro ulatuses maksusoodustusi

Peaminister Jüri Ratas teatas sotsiaalmeedia postituses, et abinõude paketis on tuha ladestamise keskkonnatasu alandamine, karjääridest ja kaevandustest väljapumbatava vee erikasutustasu ajutine kompenseerimine. Samuti tohib põlevkivi kaevandamise masinates ajutiselt kasutada erimärgistatud diislikütust. Samuti pakutakse põlevkivitööstuse ettevõtetele võimalust saada Kredexilt laenu või laenukäendust.

Abipaketi tõttu jääb riigil neist maksudest sel aastal aastal eelarvesse laekumata 14 miljonit eurot. Samas on riik nendest ettevõtetest tööjõumaksudena saanud aastas umbkaudu 60 ning muude maksude ja tasudena 50 miljonit eurot. Äritegevuse seiskumisel jääks need tulud saamata ehk toetus on isetasuv.