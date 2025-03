Kohtujuht tegi ettepaneku Jõhvi kohtumaja sulgemiseks

"Tegemist on valusa, ent vältimatu otsusega olukorras, kus kohtutele on antud kärpeülesanne, mis nõuab lisaks 2025. aasta eelarvest juba kärbitud kahele miljonile eurole 2026.-2027. aastal veel 2,4 miljoni euro kokkuhoidmist. Sedavõrd suur kokkuhoid saab tulla üksnes kinnisvarakulude või tööjõukulude arvelt," teatasid kohtud.

Valitsuses pole üksmeelt

Jõhvi kohtumaja sulgemise vastu on sõna võtnud regionaal- ja põllumajandusminister Piret Hartman.

"Regionaalarengu valdkonna eest vastutava ministrina mõistan muret Jõhvi kohtumaja sulgemise pärast, kuna see võib piirata elanikkonna ligipääsu õigusemõistmisele ning avaldada negatiivset mõju piirkonnale tervikuna. Regionaal- ja põllumajandusministeerium on seisukohal, et valdkondlike ümberkorralduste planeerimisel tuleb vaadata laiemat pilti ja võtta arvesse ka planeeritavate muudatuste regionaalpoliitilist mõju," vastas minister Jõhvi vallavolikogu pöördumisele, kus protestiti kohtumaja plaanitava sulgemise vastu.