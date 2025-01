"Kas Jõhvi tuleb mingi kohtukiosk?" Jõhvi kohtumaja teemal käis riigikogus tuline lahing

Kui opositsioon küsis Jõhvi kohtumaja sulgemise põhjendatuse kohta ning seda, kuidas kohtulik asjaajamine siis piirkonda jäävatele inimestele tagatakse, vastas Pakosta, et Viru maakohtu kohtunikud mahuvad olemasolevatesse Rakvere ja Narva kohtumajadesse ning kokkuhoid tuleb peamiselt üüri- või rendiraha vähenemisest. "See aastane kokkuhoid päris nii suureks kindlasti ei jää, see 682 791 eurot, kuna eesmärgiks on ikkagi alles jätta ka inimestele võimalus kohtuteenust saada Jõhvis endas. Sobivat ruumi selleks otsitakse. Inimeste osas läheksid koondamisele üksnes toetavad ametikohad, mis on seotud konkreetse hoonega," seletas Pakosta.

Sügisel tuli ettepanek kohtumaja sulgeda

Põhjarannik kirjutas oktoobri lõpus, et Viru maakohus kaalub Jõhvi kohtumaja sulgemist 2026. aastast, et täita riigi etteantud 300 000 euro suurust kärpeplaani. Praegu maksab kohus Riigi Kinnisvara ASile aastas maja eest renti 465 000 eurot. Uuest aastast peaks see summa tarbijahinnaindeksi kasvu tõttu veel umbes 20 000 euro võrra suurenema. Hoone ise kuulub OÜ-le Õigusmaja ning Riigi Kinnisvara on üürivahendaja.

Kohtumaja sulgemise plaani on tauninud Jõhvi vallavalitsus, leides, et see võib lõhkuda piirkonnas tegutsevate riigiasutuste tervikliku süsteemi.

Kohtumaja sulgemise vastu on teinud pöördumise ka Jõhvi kohtumaja kohtunikud ning kohtujuristid.