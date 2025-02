LOOD JÕHVI LÄHEMINEVIKUST Kuidas sai moosiriiul aiamaale ja mismoodi Tammiku kolhoosis demokraatiat mängiti?

"Minu meelest on väga oluline teada oma kodulugu ja austada neid inimesi, kes on päevast päeva teinud midagi selleks, et Jõhvi oleks ilusam ja parem. Ja minu meelest on tähtis rääkida inimestega nende tegudest siis, kui nad on hea tervise juures," selgitas Erika Prave oma uue Jõhvi raamatu sünnilugu.