Viimaste aastate traditsiooni kohaselt on Ida-Virumaal emadepäevale eelneval laupäeval toimuval pidulikul kontserdil kuulutatud välja hea ema tiitli saaja. Tänavuse eriolukorra tõttu aga on koos muude üritustega ära jäänud ka emadepäeva kontsert, mistõttu tiitli üleandmise traditsiooni tuli teha korrektiivid.

"Ei ole hea mõte sellist peredele mõeldud sündmust korraldada. Aga oleme omavalitsusliidu kultuurikomisjonis seda arutanud, et võiks seda teha [hea ema tiitli üleandmist − toim.] koos isadepäeva üritusega sügisel, kui on plaanis valida ka tubli isa," sõnas Ida-Viru omavalitsuste liidu (IVOL) kultuuritöö spetsialist Erika Kõllo. Tema sõnul jäi ka sellekohane konkurss eriolukorra tõttu seekord välja kuulutamata ning ta ei välistanud, et seda tehakse koos sügisese tubli isa tiitli konkursi väljakuulutamisega.