"Heino jõudis oma kodukooli staadionile ja see on tema õige koht," ütles ajaloolasest Jõhvi vallavolikogu esimees Vallo Reimaa, lisades, et kuna 21. juunil toimuvad Jõhvis taas Heino Lipu mälestusvõistlused, mis toovad ka tänavu kokku suure hulga maailma tippkergejõustiklasi, saab Heino Lipp olla nende juures. "Oma ajal, kui tema sporti tegi, teda ju üle piiri ei lastud. Nüüd on ta jälle maailma suuruste juures!"