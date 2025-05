Jõhvi turvalisuspäeval sai lõbutseda ja uusi teadmisi omandada

Sai proovida tulekustutite käsitsemist ning piiluda, mis on erksavärviliste pääste- ja politseiautode sees. Ja seda kraami, mida tänapäevane operatiivauto endas peidab, on ikka palju. Võis lahendada erinevates telkides ülesandeid ja − mis peaasi − omandada uusi teadmisi.

Turvalisus algab igast inimesest endast. Olgu see siis reeglite järgi jalgrattasõit või koduse suitsu- ja vinguanduri korrasolek. Oleks hea, kui igas kodus oleks ka tulekustuti. Kuigi seadus nõuab autos kilost kustutit, sellega kaugele ei jõua. "Kilone kustuti teeb lühikese sirtsu. Kui päris tulekahju puhkeb ning on ekstreemne olukord, siis enne on kustuti tühi, kui värisevate kätega ning pulsiga laes suudetakse kustutusaine päris tulekoldesse suunata," ütlesid Mäetaguse vabatahtlikud päästjad.