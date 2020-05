Jõhvi elurajoonis tahetakse keelata alkoholi öömüük

Jõhvi politsei teatas veebruari algul vallavalitsusele saadetud kirjas kahest probleemsest baarist ning et Jõhvi linnas asuvate baaride kahe möödunud aasta jooksul registreeritud juhtumeid võrreldes on selgelt näha, et korrarikkumiste arv seal on kasvanud. 2018. aasta jooksul sai politsei erisugustel põhjustel Keskväljak 7 asuva baari Jõhvi Kelder juurde väljakutseid 35 korral, mullu aga registreeriti sealt laekunud teateid juba 56.