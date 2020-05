Klientide puuduses vaevlev reisifirma uksi sulgeda ei plaani

"Viibin kaubanduskeskuses kohapeal kella 10-14, et klientidega kuidagimoodigi kontakteeruda, ent kedagi ei astu läbi, valitseb täielik vaikus," sõnas Rak. "Piiride sulgemine jättis meid täielikult tööta, sest varem tegelesime ju väga aktiivselt viisade vormistamisega, bussi- ja rongipiletite müümisega Venemaa liinidele."

Rak märkis, et selle aja jooksul, mil nende agentuuri töötajad 16. märtsist 10. maini kliente kodust teenindasid, sai ära tehtud suur töö juba varem reisi tellinud klientidega. "Inimesi on erisuguseid. Meil tuli igaühele selgeks teha, et mitte keegi ei kaota midagi. Lennuaja broneeringut võib muuta, ning paljud seda tegidki, lükates oma reisi sügisesse või tulevasse aastasse, mõni inimene aga jättis raha reisikorraldaja deposiidile. Osa kliente − umbes kümme protsenti meie klientide koguarvust − tahtis siiski oma raha tagasi saada ning see küsimus on praegu lahendamisel."

Kui spaahotellid loodavad tänavu siseturismile, siis Ida-Virumaa väikeste turismiagentuuride jaoks pole see lahendus.

"Oma tegevuse alguses, 2009. aastal, proovisin siseturismile keskenduda, ent jõudsin järeldusele, et see pole kuigi perspektiivikas," sõnas Rak. "Sellega tegelevad suured firmad, infot on palju, peaaegu kõikidel inimestel on autod ning nad võivad endale ise majutuskohti broneerida."

Loodavad ellu jääda

Aleksandr Raki sõnul ei plaani firma praegu raskustest hoolimata töötajaid koondama hakata ning jätkab tööd, lootes piiride avanemisele ja sellele, et sügisel pandeemia teist lainet ei tule. "Kui see aga tõepoolest juhtub, siis kerkib juba väga tõsiselt küsimus, mida teha edasi."

Sillamäel juba üle 20 aasta tegutseva turismiagentuuri Aleksandr Reisid esindaja Galina Jalikova ütles, et nende kontor on esialgu veel kinni, ent lähiajal tehakse see lahti, sest tegevust neil lõpetada plaanis ei ole.