Sillamäe uus turg avas uksed

Siin on 12 külmvitriini ning rohkelt müügilette toidu- ja tööstuskaupade jaoks. Praegu pakutakse müügiks peamiselt liha- ja piimatooteid ning aedvilju. Tööstuskaupadest on esindatud laste mänguasjad ja sokid. Vabu müügikohti esialgu veel on, ent hoone omaniku OÜ Aragats esindaja Araik Karapetjani sõnul rentnikke jagub ning vabad on veel vaid paar müügiletti. Karapetjan on veendunud, et needki ei jää kauaks tühjaks: kui inimesed viirust enam ei karda, läheb elu jälle oma tavapärast rada pidi edasi ning nõudlus nende pakkumise järele kasvab. Omanikud loodavad, et uues turuhoones hakkavad sisseoste tegemas käima lisaks sillamäelastele ka naaberlinnade elanikud. "Praktika on näidanud, et poe- ja turukaubandus erinevad üksteisest, ning inimestel peab olema valikut," lisas Karapetjan.