Jõhvi tahab vallamajaesist parklat laiendada

"Seal on parkla olemas, aga see tuleb korda teha, praegu see tolmab tuuliste ilmadega hirmsasti," ütles vallavalitsuse majandusspetsialist Aivo Tamm. Tema sõnul on kavas paigaldada sinna mõned tänavavalgustid ning panna uus asfaldikiht.

"See on juba igavene vana lugu, plaanid on olnud sellest ajast alates, kui vallamaja siin on, aga varem pole raha parkla laiendamiseks olnud," rääkis Tamm.

Hanget ei saa siiski enne korraldada, kui volikogu on kinnitanud lisaeelarve. Lisanduva parkimisala pindala on umbes 1000 ruutmeetrit, kuhu saab teha umbes 30 uut parkimiskohta. Tamme sõnul on parkimiskohtadega seal kitsas, sest parklat kasutavad lisaks vallavalitsuse töötajatele ja klientidele ka teiste läheduses olevate asutuste personal ja kunded.