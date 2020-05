Luhtade taastaja pälvis looduskaitsemärgi

"Mitte mingi tunnustuse ega raha pärast; see on minu kodukant ja tahan seda ilusamaks muuta," ütles ta.

"Alustasime käsitsi võsa eemaldamisega. Soetasime märja maa jaoks eritehnika, laia niiduki ja roomikutel freesmasina, otsisime võimalusi, mida niidetud massiga teha − ja millega seal üldse võiks edasi tegelda. Mõtteid oli palju, aga looduskaitsealal on mõningased kitsendused, nii et nendest mõtetest asja ei saanud."

"Igor Gulov on üks hästi tublidest poollooduslike koosluste hooldajatest," ütles keskkonnaameti maahoolduse büroo juhataja Kaidi Silm, kes tema kandidatuuri keskkonnaministeeriumile välja pakkus. "Gulov on selles piirkonnas luhtasid väga esinduslikult hooldanud, ta on hästi asjalik ja ettevõtlik, korraldas sinna ka loomad peale. Ettevõtlikkusega ta silma paistiski. Ja muidugi on ida piirkonnas luhaniitude Struuga kompleks väga ilus maastikupärl, mida tasub samuti esile tõsta."