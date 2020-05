IVIA tahab vihatud süsihappegaasi pöörata Ida-Viru uueks edulooks

Oma 10. sünnipäeva tähistav SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus (IVIA) läheb järgmisele kümnele aastale vastu uuendatud äriplaaniga, mille põhieesmärk on sama − arendada tööstusparke, meelitada piirkonda uusi investeeringuid ja kaasa aidata töökohtade loomisele piirkonnas −, kuid tööstuste, logistikaettevõtete ning äriteeninduste kõrval on selles ruumi uutele ja moodsatele valdkondadele, nagu taastuvenergia, agropark ja ringmajandus. Võti nende uuenduste juurde on just koostöö põlevkivitööstusega, mis sünergias moodsate lahenduste ja uute ettevõtetega annab Ida-Virumaa arengule sisse uue hoo.

Ambitsioonikad uued pargid

IVIA-l on praegu neli arendusprojekti. Kiviõlis, kus infrastruktuuri ehitustööd takerdusid altkaevandatud aladele, ehitatakse taristu valmis uues asukohas järgmise aasta mais. Tulevikuprojekt number kaks on Jõhvi äripargi teise etapi arendus, mille detailplaneering on esitatud vastuvõtmiseks Jõhvi valda. Narvas alustatakse juba kolmanda etapi planeerimist ning laiendamisruumi on veel ka Kohtla-Järvel.

Kaks uut ja väga ambitsioonikat tulevikuplaani on seotud hoopis uute valdkondadega: Auveresse planeeritakse agroparki ning Aidusse taastuvenergiaparki. "Kui siiani on meil olnud suund peamiselt tööstus- ja äriparkidele, logistikale ja äriteenindusele, siis nüüd siseneme täiesti uude maailma," tõdeb sihtasutuse juht Teet Kuusmik, kelle sõnul on uute valdkondadega alustamine asjade loomulik käik. Maailm muutub, tähtsaks on saanud kliimaga seotud küsimused. Vaja on senisest puhtamat ja keskkonnasõbralikumat tootmist, kuid selle tootmise võtit näeb ta eelkõige just põlevkivitööstuse arendamises ja muutmises, millega sünergias võiks tekkida palju uusi ja põnevaid ettevõtteid ning tulla piirkonda uusi valdkondi.

"Meil on majanduse mitmekesistamiseks mitmesuguseid võimalusi. Esiteks kohaliku väikeettevõtluse kaudu, siin on kitsaskohaks Ida-Virumaa elanike madalaim ettevõtlusaktiivsus Eestis: kui Tallinnas oli 2017. aasta seisuga 1000 elaniku kohta 114 majanduslikult aktiivset ettevõtet, siis meil ainult 38. Teiseks meelitada piirkonda uusi välisotseinvesteeringuid. Kolmandaks anda karmistuvates keskkonnatingimustes põlevkivisektori ettevõtetele aega oma ärimudelit kohandada, tegelda põlevkivivaldkonna tehnoloogia innovatsiooniga, aga miks mitte ka teiste sektoritega. Neljandaks võtta kasutusele teised piirkonna maavarad, näiteks fosforiit. Kaevandamistehnoloogiad muutuvad järjest keskkonnasõbralikumaks ja maavarade tark kasutuselevõtmine võimaldab ühiskonnal saavutada järjest kõrgemat elustandardit," räägib Kuusmik. Mida rohkem biomassi läheb põldudelt biokütuste ja -energia tootmiseks, seda enam on põldusid vaja väetada. Milleks teha seda imporditud väetisega, kui saame seda kohapeal toota?

Kütuse väärindamisega koos vesinikutootmine

Selleks, et põlevkivisektor jõuaks ennast ümber seada, on ettevõtjatel vaja aega ja kindlust. "Kui ühiskond on kokku leppinud, et me jõuame kliimaneutraalsuseni aastal 2050, siis olgu see kokkulepe aastani 2050. Majanduskeskkonnas ei saa kiirustada. Uute projektide ettevalmistused on ajamahukad. Investeeringute finantseerimise ja tasuvuse saavutamise oluline eeldus on stabiilsus," ütleb Kuusmik. Üheks sektori mitmekesistamise suureks sammuks on põlevkivikütuste väärindamise tehase ehitamine. See loob unikaalsed võimalused vesinikutehase rajamiseks Eestisse. "Ja see on tulevikukütus."