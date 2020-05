Kriis andis tõuke tööstusalade arendamiseks

Mõte luua sihtasutus, mis hakkaks tegelema Ida-Virumaa tööstusalade arendamise ja majanduse mitmekesistamisega, sündis just eelmise kriisi ajal. 2007. aastal Ida-Virumaa ettevõtluskeskuse läbiviidud projekti "FinEest Networking" raames tutvuti Soomes tööstusparkide arendamise ja kohaturundusega. 2009. aastal hakkas kolmeliikmeline kohalik algatusrühm kohandama majandusmudelit Eesti ja Ida-Virumaa jaoks. "Käisime seda ideed majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis tutvustamas ning tolleaegse kantsleri Marika Priske toetusel anti projektile roheline tuli," meenutab Teet Kuusmik, kes on sihtasutust vedanud kõik need kümme aastat.

IVIA portfell 33 sõlmitud lepingut.

45 müüdud krunti (krunte kokku 134).

70 ha müüdud maad (maad kokku 250 ha).

12 valmis objekti, mis on toonud kaasa 80 miljonit eurot investeeringuid.

15 uut ettevõtet.

2020. aastal läheb ehitusse 5 objekti.

Loodud 800 töökohta.

Klientide makstud maksud 2019. aasta jooksul − 10,1 miljonit eurot.

Lisaks ministeeriumile tuli ideega kaasa neli omavalitsust − Kiviõli, Kohtla-Järve, Jõhvi ja Narva − ning kokku pandi kolm senist tööstusalade arendamisega tegelevat sihtasutust: Narva ja Jõhvi Tööstuspark ning Püssi Tööstusalade Arendus. 24. mail kümme aastat tagasi asutati uus sihtasutus, mis sai nimeks Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus (IVIA − Ida-Viru Industrial Areas).

Sotsiaalne ettevõte

"Üks oluline asi, mida IVIA puhul ei tohi ära unustada, on see, et me ei teeni omanikutulu, vaid meie põhiülesanne on sotsiaalse tellimuse täitmine," räägib Kuusmik. IVIA ei ole kellegi eraprojekt, vaid selle põhieesmärk on majanduskeskkonna mitmekesistamine, uute välisotseinvesteeringute toomine maakonda ja seeläbi uute töökohtade loomine.

See omakorda peaks vähendama inimeste väljavoolu piirkonnast. Uuringud näitavad, et inimesed ei koli siit ära kehvade elu- ja keskkonnatingimuste pärast. "Inimesed liiguvad kahel põhjusel: tööpuudus ja madal palk," tunnistab Kuusmik.

IVIA arendusprojektid Narva tööstuspark (2 etappi) − 130 ha Jõhvi äripark − 45 ha Kohtla-Järve tööstuspark − 90 ha Kiviõli äripark − 25 ha

Nii ongi IVIA kümme aastat tegelnud teemadega, mis on aktuaalsed ka praegu ning millest olulisim on majanduse mitmekesistamine. IVIA töö tulemusel on maakonda tulnud mitmed uued tootmis-, logistika- ja äriteenindusettevõtted. "Selge on see, et kui maakonna majandus on ühe sektori keskne, mõjutavad seal toimuvad tõusud ja mõõnad kogu maakonna majanduskeskkonna seisu. Mida mitmekesisem on ettevõtte tegevusalade loetelu ja emaettevõtete geograafia, seda väiksemad on erisuguste kriiside mõjud tööjõuturule," lisab ta.

Sõlmpunkt Venemaa ja Euroopa Liidu vahel

IVIA ärimudeli kohaselt teenib organisatsioon tegevuseks vajaliku raha maade võõrandamisest eraettevõtetele. Tulemuse saavutamiseks tegeleb IVIA iga päev tööstusparkide arendamise ja aktiivse turundusega, selleks et katta palga-, tegevus- ja investeeringute omafinantseeringu kulud. "Peame olema tegevuses tulemuslikud ja jõudma lepinguteni uute ettevõtetega. IVIA tegevuskulusid ei kaeta jooksvalt riigi- ja omavalitsuste eelarvest," tõdeb Kuusmik. IVIA meeskond koosneb kuuest kõrgelt motiveeritud oma valdkonna tippspetsialistist.