Töötuse kasv Ida-Virumaal on maikuus pisut pidurdunud

Kui märtsis lisandus maakonnas ligemale 500 ja aprillis 600 töötut, siis maikuu jooksul on töötute arv tõusnud paarisaja inimese võrra. 25. mai seisuga oli Ida-Virumaal 8015 töötut ja töötuse määr 13,2 protsenti, mis on võrdluses teiste maakondadega ülekaalukalt suurim.

Töötukassa Ida-Virumaa osakonna juht Anneki Teelahk sõnas, et töötuse kasvu on aidanud pidurdada töötasu hüvitise maksmine. "Tänu sellele pole paljud ettevõtted seni koondanud, vaid on otsinud võimalusi töökohtade hoidmiseks. Aga seda, mis saab lähikuudel, mil saab läbi hüvitise maksmise aeg, on praegu keeruline prognoosida," ütles ta, lisades, et tavapäraselt on kevadsuvel ka mõnevõrra rohkem hooajatööde pakkumisi, kuid neid pole tänavu nii palju kui varem, kuna turismisektoris pole kriisi tõttu lisatöökäsi vaja.