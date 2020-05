Kaugsõiduautojuhtidega jõudis koroonaviirus kahte Narva perekonda

Terviseamet teatas laupäeva hommikul neljast uuest nakatunust Ida-Virumaal.

Terviseameti Ida regionaalosakonna juhataja Marje Muusikus selgitas, et tegemist on kahe omavahel mitteseotud perekonnaga, mille mõlema pereisad töötavad kaugsõiduautojuhtidena. Ühes peres on koroonaviirus tuvastatud nii abikaasal kui pojal, teises perekonnas abikaasal.

Muusikuse sõnul jõudis üks pereisadest juba naasta tagasi Soome ja temal tuvastati nakatumine seal ning seetõttu ei kajastu ta praegu Eesti ja Ida-Virumaal statistikas. "Kuid sisuliselt on Ida-Virumaa elanike seas viis uut juhtumit. Kõigi eelduste kohaselt jõudis nakkus perekonda pereisa kaudu, sest tema haigestus esimesena," sõnas ta.

Kui üks nakatunud autojuhtidest oli tööl Soomes, siis teine tegi kahe nädala jooksul pikema ringi paljudes riikides.

Ühe perekonna teadaolev lähikontaksete ring on Muusikuse sõnul kindlaks tehtud ja see jääb alla kümne, teise perekonna puhul selgitatakse praegu välja inimesi, kellega haigestunud inimesed on kokku puutunud. "Kuna need mõlemad pereisad tulid välismaalt ja arvestasid nakatumisvõimalusega, siis nad liikusid Narvas vähe ringi," sõnas ta.

Narva linnavalitsuse sotsiaalabiameti juhataja Jelena Vassiljeva kinnitas, et üks naistest, kelle koroonaviiruse test osutus positiivseks on ameti töötaja. Seetõttu on aadessil Linda 4 asuva sotsiaalkindlustusameti osakonna osa ruume suletud ja töötajad on suunatud kaugtööle.

"Isoleerisime meie töötaja töölt reedel kohe, kui saime teada, et tema abikaasa test on positiivne," sõnas Vassiljeva. "Tegutseme vastavalt terviseameti juhistele. See perekond on isoleeritud, samuti need töötajad, kes puutusid temaga tööl lähemalt kokku."

Vassiljeva on veendunud, et nakatunud töötajad ja tema lähemad kolleegid ei puutunud viimastel päevadel kokku klientidega, kuna selles hoones valmistutakse parajasti kolimiseks Malmi tänavale ja klientide vastuvõtte eelmisel nädalal ei toimunud. "Rakendame kõiki abinõusid, et ei tekiks nakatumise riski," ütles ta.

Kas viirus võib Narvas laiemalt levida sõltub Muusikuse sõnul nakatunud inimeste käitumisest. "Isegi, kui lähikontaktsete ringist keegi veel haigestub, aga täidab samas eneseisolatsiooni nõudeid, siis loodame, et see ring suureks ei lähe," ütles ta.

Kuni selle reedeni ei ilmnenud Ida-Virumaa elanike seas uusi koroonaviirusesse nakatumise juhtumeid ligemale kahe nädala jooksul. Reedel teatas terviseamet ühest nakatunud Kohtla-Järve elanikust, kes naases töölt Rootsist.

"Temaga lähemalt kokku puutunud inimeste ring on teada ja see ei ole õnneks kuigi suur," sõnas ta. "Ta tundis end Eestisse tulles kehvasti, kohe järgmisel päeval tehti proov ja see osutus positiivseks."