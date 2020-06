VIDEO Jõhvis on käsil võimu pööramine

Videos räägib valimisliidu Jõhvi - meie kodu liige Velli Naber, kes oli üks vallavanema umbusaldusavaldusele allakirjutanutest, miks ta meelt muutis: "Alguses väideti meile, et [vallavanemat] on vaja vahetada, aga siis hakkasime ise mõtlema," tunnistab ta tõdedes, et Jõhvi võimuvahekorrad muutuvad praegu iga minutiga.

Reformierakondlased Aivar Surva ja Maris Toomel ning keskerakondlasest vallavanem Max Kaur räägivad videos, kuidas edeneb neil Jõhvis uue võimuliidu kokkupanek koos valimisliiduga Jõhvi eest ja osade saadikutega valiimisliidust Jõhvi - meie kodu. Kuigi Surva ütlleb, et see on väga raske, kinnitavad nii Kaur kui Toiomel, et vähemalt 13 saadikut on loodava koalitsiooniga ühinenud. Jõhvi volikogus on 21 kohta.