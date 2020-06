Jõhvi võib tekkida kaks volikogu esimeest

Volikogu esimees Eduard East kutsus eelmisel nädalal selleks neljapäevaks, 4. juuniks kokku istungi, kus päevakorras oli umbusalduse avaldamine keskerakondlasest vallavanemale Max Kaurile ning uue vallavanema valimine. Lõppeva nädala esimesel poolel sai aga selgeks, et koalitsiooni kuuluvas Keskerakonnas ja fraktsioonis Jõhvi − Meie Kodu on umbusalduse küsimuses erimeelsused, mis tähendab koalitsiooni lagunemist ning ka seda, et umbusaldushääletusel ei pruugi vallavanema tagandamiseks vajalikku häälte arvu kokku saada.