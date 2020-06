Kalevi jalaväepataljon pühitses reamehed nooremseersantideks

„Tapper, millega teid täna nooremseersandiks pühitsesime, on sõjakirvele omaselt terav ja vastupidav. Te olete äsja lõppenud kursuse käigus tõestanud, et olete oma värsket auastet väärt. Hoidke ka edaspidi oma mõistus teravana ning vaimu tugevana, sest just teie, drillseersandid, saate lähitulevikus tegevväelaste paremaks käeks juulis teenistusse asuvate relvavendade õpetamisel,“ ütles Kalevi jalaväepataljoni ülem major Ain Tiidrus.