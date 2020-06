Kuningaküla slipp sai valmis

Reedel pakkisid osaühingu Scandec Ehitus töömehed oma tehnika kokku − töö sai tehtud.

Kohalikud inimesed olid ilmselt asjakäigul silma peal hoidnud, sest juba nädalavahetusel lasti slipist juba mõnigi paat vette.

"Kogu selle ala põhiline sihtotstarve on tugi maastikupõlengute kustutamisel," rääkis ligemale kolm aastat seda projekti eest vedanud Alutaguse vallavalitsuse liige Taavi Vogt. "Päästevõimaluste avardamine on päris oluline temaatika; see on kindlasti üks tähtsamaid projekte, millega ma tegelnud olen."

Kuningaküla on nüüd koht, kus saavad kokku päästeteenus ja avalik huvi.

On slipp ja juurdepääsutee, mis kannab ka raskeid masinaid, plats, kus saab parkida ja kus mahuvad suured autod ringi keerama. Ja tuletõrje kuivhüdrant, kust päästemasinad saavad terve piirkonna jaoks vett võtta.

"Loomulikult on see mõeldud kõigile kasutamiseks, ent inimesed peavad arvestama, et kui sealkandis peaks tekkima metsatulekahju, siis on see ala päästjatele kasutamiseks ja teised sinna sel ajal minna ei saa."

Vogt meenutas aastatetagust juhtumit, kus Narva jõest ülesvoolu põles looduskaitseala ja päästjad sinna oma masinatega ligi ei pääsenud. Viidigi siis pumbad ja muu varustus paatidega allavoolu kustutusalale.

Kogu sellel objektil on tegelikult märksa laiem tähendus, toonitas Vogt.

"Paneme sinna ka infotahvlid, et inimestele meelde tuletada: looduses tule tegemine on ohtlik, lihtsam on tuleõnnetust ära hoida kui hiljem tuld kustutada."

Kui veel päästeteenusest rääkida, siis seesama slipp on oluline ka vabatahtlikele vetelpäästjatele.

Kuningaküla slipi rajamist toetas Eesti-Vene piiriülene koostööprogramm "Local Fire".

Alutaguse valla eelarves nähti projektile ette 156 150 eurot, millest toetusena tuli kaks kolmandikku, kolmandik jagunes Illuka arengufondi ja valla osaluse vahel.

"Kuna ehitus osutus arvatust odavamaks, jäi natuke raha üle," rääkis Taavi Vogt. "Kuidas seda täpselt kasutada, pole me veel arutanud, aga ilmselt saame selle eest teha natuke haljastust ja paigaldada infotahvlid."

Slipp koos kõige juurdekuuluvaga pidanuks valmis saama juba mai lõpuks, ent kalade kudeaja tõttu tuli tööd kuuks ajaks pausile panna. Ehitaja lubas seejärel asjaga võidupühaks lõpule jõuda − jõudis varemgi.