Jõhvi võimuliit laguneb: volikogu esimees Eduard East jäi ametist ilma

Hiljuti Keskerakonnast välja heidetud Easti umbusaldamise poolt oli 12 ja vastu 7 vallavolikogu liiget. Ühtlasi kinnitas see hääletus, et Jõhvis on lagunenud nii viimased kaks aastat võimul olnud Keskerakonna ja ärimees Nikolai Ossipenko valimisliidu Jõhvi - Meie Kodu koalitsioon kui ka mõlema fraktsioon volikogus.

Valimisliidu Jõhvi Eest liider Niina Neglason sõnas, et volikogu uus esimees on kavas valida 2. juulil. Ta märkis, et loomisel olev uus võimuliit kavatseb jätta vallavanemaks keskerakondlase Max Kauri, kuid teised vallavalitsuse liikmed on kavas välja vahetada. Praegu kuuluvad vallavalitsusse veel abivallavanemad Aleksei Naumkin ja Natalia Abel, kes mõlemad esindavad valimisliitu Jõhvi - Meie Kodu.