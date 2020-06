Kohtla-Järve koolituskeskus pälvis Eesti koolitusettevõtete edetabelis 2. koha

Möödunud aastal sai teie koolituskeskus Eesti koolitusettevõtete edetabelis 2. koha. Kas see oli teile ootamatu?

Väga ootamatu. Kui mulle helistati ja teatati, et Äripäeva analüütikute hinnangul on minu keskus edetablis teine − ja kokku oli seal 94 Eesti koolituskeskust −, mõtlesin esiti, et tegu on naljaga. Ent selgus, et see polnudki nali. Veendusin veel kord selles, et mitte ilmaasjata polnud ma, täiesti tavaline õpetaja, viis aastat tagasi otsustanud end mõnes uues valdkonnas proovile panna, omamata ei tutvusi ega ka stardikapitali.

Kuulnud, et olen otsustanud omal soovil koolist lahkuda ning oma ettevõtmisega algust teha, ütlesid kõik sõbrad mulle, et mida sa ometi teed, koolituskeskusi on palju, see nišš on ammu hõivatud! Tõepoolest, pakutavate keelekursuste turg on üleküllastunud. Arvan, et üks põhjus, miks mul on õnnestunud siin oma koht leida, on olnud see, et ma olen ise õpetaja ning tunnen selle töö spetsiifikat, orienteerun selles, mida pakun.

Kohtla-Järve slaavi põhikooli algklasside õpetaja Tatjana Grigorjeva. FOTO: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Kohtla-Järve slaavi põhikooli algklasside õpetaja Tatjana Grigorjeva: Macte täienduskoolituskeskuse koolitused meeldisid väga: need toimusid sundimatus õhkkonnas ning − mis samuti väga oluline − olid meile tasuta. Peale selle polnud tundides osalemiseks vaja ka kusagile sõita või minna.

Samuti on oluline lähtuda koolituste läbiviimise koha valikul sellest, kus õpilastel on mugav õppida. Enamasti tehakse seda nii-öelda töökohalt lahkumata: koolis, lasteaias või ettevõttes kohapeal. Võib-olla tundub see kellelegi imelik, kuid mul ei olegi kontorit. Teen kogu oma töö ära kodus.

Muidugi poleks ma kunagi suutnud edu saavutada ilma suurepärase õpetajate meeskonnata. Pole saladus, et kui mingeid koolitusi pakutakse, siis küsivad inimesed esimese asjana kohe seda, kes on õpetaja. Tullakse alati kindla õpetaja juurde. Ning ilma selliste õpetajateta nagu näiteks Julia Krjatalova olnuks meie keskusel raske edetabelisse pääseda. Olen tänulik kõikidele õpetajatele, kes minuga koostööd teevad, sihtasutustele − teiste seas Innovele −, kes mind usaldavad, ning muidugi töötukassale.

Millised on tulevikuplaanid?

Tahan seda tegevust jätkata. Usun, et olen elus oma koha leidnud. Mulle meeldib see, millega ma tegelen, väga. Olen veendunud, et tavaline Ida-Virumaa inimene võib edu saavutada, peamine on mitte peljata riskida ning astuda esimene samm. Tegutsege ja riskige: julge hundi rind on rasvane!

Mõtlesin kaua, mis oma firmale nimeks panna. Otsustasin lähtuda vanasõnast "Kuidas nimi, nõnda vili" ning panin sellele nimeks Мacte, mis ladina keelest tõlgituna tähendab "tore, suurepärane".

