Jõhvis allkirjastati sisutühi koalitsioonilepe

"Lepingu põhieesmärk on Jõhvi valla olulisematele probleemidele lahenduse leidmine," seisab mõnelauselises dokumendis, mille on allkirjastanud 12 volikogu liiget. Siiski dokument ühtegi olulist lahendamist vajavat probleemi ei kirjelda, ent nendib, et "koalitsiooni tegutsemisprogramm kogu volikogu tööperioodiks täpsustatakse vastavalt eelarvelistele võimalustele".