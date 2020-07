Mini-Erna paneb proovile noorte metsa- ja sõdurioskused

24. korda toimuv võistlus, mis oma ülesehituselt on sarnane täiskasvanutele mõeldud suurele Erna retkele, mida peeti aastatel 2004-2010. Esimesed kuus aastat Kautlas Erna radadel peetud võistlus käib alates 2010. aastast erinevates maakondades ning sellel aastal on võistluse korraldajaks Kaitseliidu Alutaguse malev.

Kõige keerulisem on võistlejate jaoks mitte see, et nad peavad orienteeruma, vaid see, et ülesandeid rutatakse täitma ülesannet korralikult läbi lugemata. "Säilitada tuleb kaine mees ja rahulikult süveneda ülesande sisusse. Tüdrukud on selles alati palju tugevamad," tõdes Tamm.