650 miljonit eurot maksvat põlevkiviõli eelrafineerimistehast ei tule

Eelrafineerimistehasesse oli kavas suunata peaegu kogu Eestis toodetav põlevkiviõli, et toota sellest kallimaid vedelkütuseid ja nende komponente.

"Otsustasime projekti hetkel sellises vormis lõpetada," ütles Eesti Energia juhatuse liikme Margus Vals teisipäeva pärastlõunal Põhjarannikule.

Kavandatud eelrafineerimistehas * Investeeringu kogumaht - ligikaudu 650 miljonit eurot. * Põlevkiviõli ümbertöötlemise maht - ligikaudu 1,6 miljonit tonni aastas. * Tehast oli kavas hakata ehitama 2021. aastal ja tootmist oli plaanis alustada 2024. aastal. Allikas: Eesti Energia ja VKG

Tema sõnul kinnitas analüüs, et tehniliselt on põlevkiviõli võimalik töödelda kvaliteetsemate kütusteks. Kinnituse sai ka tehase rajamise eeldatava maksumuse suurusjärk - 650 miljonit eurot. Kuid tasuvusele avaldas negatiivset mõju sel aastal toimunud põlevkiviõli suhteline kallinemine võrreldes muude kütustega. Seetõttu pole eelrafineerimisega põlevkiviõlist saadavad tooted enam niipalju kallimad, et tehast rajamine ära tasuks.

"Vahepeal on juhtunud see, et selle aasta algusest hakkas maailmamerel kehtima uus regulatsioon, mille kohaselt laevakütuse väävlisisaldus ei tohi ületada 0,5 protsenti. Paradoksaalsel ja ootamatul kombel läks meie poolt toodetav põlevkiviõli suhteliselt kallimaks võrdluses teiste kütustega," selgitas Vals, märkides, et põlekiviõli väävlisisaldus on 0.6-0,7 protsenti. See ongi muutnud ta varasemast väärtulikumaks, kuna normis olevates kütusesegudes on vaja talle lisada väga vähe väävlipuhtamaid komponente.

"Me olime juba riigilt küsinud selle projekti toetuseks 200 miljonit eurot. Muutunud olukorras oleksime pidanud küsima veel toetust. Me ei pidanud sellist käiku perspektiivikaks," sõnas Vals lisades, et rajamisel oleva teise Enefit280 õlitehase seisukohast toimub turul soodne areng.

Viru Keemia Grupi juhatus esimees Ahti Asmann lisas, et eelrafineerimistehase kavandamisel oli esialgsetest arvutustest näha, et tasuvus on piiri peal, aga see polnud veel investorile atraktiivne. "Kuna nägime, et ühiskonna jaoks on majanduskasvu seisukohast see tehas väärtust loov, siis soovisime, et valitsus paneks õla alla. Kui tehase ehitamise hind oleks kujunenud eeldatust odavamaks, siis see oleks parandanud investeeringu tasvust. Et aga see hind jäi planeeritud tasemele, siis me ei pidanud mõistlikuks küsida valitsuselt täiendavat toetust," ütles ta.

Nii Asmann kui Vals kinnitasid, et tasuvusuuringu tulemusi saab kasutada põlevkivi edasisel väärindamisel ning eelrafineerimistehase rajamine võib tulevikus muutuda võimalikuks.

Asmann on varem rääkinud Põhjarannikule, et eelrafineerimistehas oleks toonud aastas Eestile täiendavalt 250 eurot eksporditulu. "Kuidas see jaguneb? Selle eest makstakse palkasid, makstakse makse, makstakse alltöövõtjatele töö ja materjalide eest. Ja hea õnne korral jääb midagi ka omanikele. Me praegu näemegi, et tõenäosus, et omanikele midagi jääb, on väike, aga see ühiskondlik hüve on niivõrd suur, et riigi jaoks on see projekt tasuv ühe-kahe aastaga," rääkis ta tänavuse aasta alguses.

Eelrafineerimistehase üks võimalikke asupaiku oli Sillamäe sadama territooriumil.

Praeguse valitsusliit lubas koalitsioonileppes algatada õlitööstuse edasiarendamiseks tarviliku eelrafineerimistehase tasuvusuuringu ja rajamise Ida-Virumaale viisil, mis kaasaks investoritena kõiki huvitatud Eesti õlitootjaid.