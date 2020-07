Narva karjääris murrab tööd teha Baruto nime kandev maailmas ainulaadne buldooser

"Sellised suured masinad mulle meeldivad ja mul polnud midagi selle vastu, et see nüüd minu nime kannab," ütles Baruto kodanikunimega Kaido Höövelson Põhjarannikule pärast seda, kui oli 113 tonni kaaluvalt buldooserilt eemaldanud kleebise, mille alt tuli välja Baruto nimi.

Narva karjääris oli kolmapäeval Jaapanis Osaka tehases valminud Komatsu uue buldooserimudeli D475A-8E0 maailma esmaesitlus. Komatsut Baltimaades esindav ASi Baltem juhatuse esimehe nõunik Meelis Mitt ütles, et praeguseks on selliseid mudeleid valminud alles kolm, kuid töös on neist vaid üks Eestis, lisaks on üks teel USAsse ja teine Austraaliasse.