Kaks meest kõnnivad 125 korda Kiviõli mäe otsa

Maailmas on selline 8848 tõusumeetri kogumine ühtejutti madalamaid nõlvu läbides saanud tuntuks mõistega "Everesting". "Eduka Everestingu sooritamiseks tuleb leida kuskilt mägi ja siis tuimlolli järjekindlusega liikuda üles-alla, niikaua kui saab täis Mount Everesti jagu tõusumeetreid ehk siis 8848 meetrit," märgivad Rõuk ja Seepõld selle ettevõtmise puhul loodud sotsiaalmeediakontol, millele on nad andnud nime "Vertikaal-maniakaalne perfoomans" .

Olle Rõuk ütles, et tal on huvitav teha asju, mida keegi teine Eestis seni veel teinud pole. Kui jalgrattaga võttis Alo Alunurm 2018. aastal Munamäel üles-alla tiirutades kokku üle 10 kilomeetri tõusu, siis omil jalul pole sellist asja veel keegi sooritanud. "Joosta pole sellisel rajal mõtet − sellega keha toime ei tuleks. Kiiremini kõndides jõuab kokkuvõttes kiiremini edasi," sõnas ta.

Kui palju selleks aega kulub, on Olle Rõugu sõnul keeruline ennustada. Everestingu teadaolev maailmarekord on 11 tundi ja 11 minutit. Rõuk loodab, et tuleb ehk 24 tunniga toime, ning arvab, et parema treenitusega Rain Seepõld teeb seda temast tunduvalt kiiremini.