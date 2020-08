Ahtmes algas promenaadi ehitus

Need on viimase 40 aasta kõige mastaapsemad tööd: rekonstrueeritakse kergliiklustee Jõhvi mikrorajooni piirist Altserva tänavani, täielikult Altserva tänav kuni Ahtme maanteeni ning rajatakse Maleva pargi teed − kokku üle 6 km.

Ehitajad laiendavad kõnniteed kolme meetrini, paigaldavad ümber torud ning rajavad peale- ja mahasõidukohad. Teede äärde paigaldatakse ka väikevormid: pingid ja prügikastid. Promenaadile paigaldatakse uued laternad ning täielikult vahetatakse välja umbes kolmkümmend Maleva pargis asuvat valgustusposti. Ka see töö on kavas ära teha tänavu suvel, ent juba teise − tänavavalgustuse hoolduse hanke raames.

Lepingu kohaselt peaks teede ehitus lõpule jõudma 20 kuu jooksul, ent linnajuhid loodavad, et Ahtme elanike liiklustingimused paranevad juba sel aastal. Promenaadi ehituse ajal on liiklus Puru teel piiratud: ajutiselt liiguvad autod kahes reas ning promenaadiga külgnev rada on piiratud − mööda seda liiguvad jalakäijad ja jalgratturid.