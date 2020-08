Kohus ei ennistanud Tamara Luigast Jõhvi spordikooli juhi ametisse

Samas viitas kohus määruses Luigase kaebuse puudustele ja andis talle 15 päeva aega nõuete täpsustamiseks. See tähendab, et tal on võimalik jätkata protsessimist.

Jõhvi vallavalitsus kinnitas 15. juulil toimunud konkursi põhjal spordikooli uueks direktoriks Aivar Surva ja lõpetas alates 16. juulist töösuhte Tamara Luigasega, kes oli direktori kohusetäitja alates tänavuse veebruari lõpust.

Luigas tugineb kohtule esitatud avalduses volikogu liikme Kaia Kaldvee Facebookis enne konkursi lõppu avaldatud kommentaarile, mille sisust võib järeldada, et konkursi võitja on juba selgunud ja selleks on Surva. Seetõttu oli konkurss Luigase hinnangul ebaaus ja selle tulemus tuleb tühistada.