Ida-Virumaa saab teede remondiks ligemale 2,5 miljonit eurot

Valitsus suunas kogu Eesti peale 14 miljonit lisaeurot teede parandamiseks, et kriisi ajal majandust turgutada. "Kui otsisime võimalusi, et juba sel aastal suurendada ehitussektori töömahte, siis nägime kohe, et kohalike teede parandamine on üks võimalus," lausus majandus- ja taristuminister Taavi Aas.