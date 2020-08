Jõhvi vallavalitsus tühistas koroona pärast tivolile antud tegutsemisloa

Jõhvi vallavanem Max Kaur sõnas, et olukorras, kus Jõhvis ja selle ümbruses on nakatunud üle 60 inimese ja haigestunud inimeste arv kasvab iga päevaga, ei tasu täiendavaid riske võtta ja seetõttu tühistati 12. augustil OÜle Litfun väljaantud avaliku ürituse korraldamise luba.

Ida päästekeskuse juht Ailar Holzmann ütles, et kuna Ida-Virumaa on koroonaviirusega päris kõvasti pihta saanud, siis otsustati kokku kutsuda Ida regionaalse COVIDi komisjoni. Sinna on kaasatud haridus- ja teadusministeerium, kolme Virumaa haigla juhid, Karell Kiirabi, kõigi kaheksa Ida-Virumaa kohaliku omavalitsuse juhid.

"Esimene nõupidamine toimub neljapäeva pärastlõunal, et ära kuulata, mis on kõigi probleemid, ja jagada infot. Tahame luua tervikpildi, et edastada Virumaa inimestele teavet, mis olukorras me praegu oleme," sõnas ta.