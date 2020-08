Ida-Viru koroonakomisjon ei taotle piiranguid, kuid kutsub inimesi üles targalt käituma

"Me ei hakka midagi sulgema ega midagi rohkem piirama. Me ei näe täna sellist vajadust," ütles komisjoni tegevust koordineeriv Ida päästekeskuse juht Ailar Holzmann, märkides, et eelmisest laupäevast kogu Ida-Virumaa meelelahutusasutustes kehtivast öise alkoholimüügi keelust piisab.

Alkoholist tuleks loobuda

Tema sõnul on viiruse leviku pidurdamisel määrav inimeste vastutustundlik käitumine. "Meil tuleb selle viirusega elada, see ei kao meie seast. Aitab ainult tark käitumine: et me ei läheks tööle või avalikesse kohtadesse, kui oleme haigestunud, ning igaüks peab ise mõtlema, kuidas ta kaitseb end nakatumise eest, järgides terviseameti soovitusi," rääkis ta.

Oluline on tema sõnul, et inimesed hoiduksid praegusel ajal ka alkoholi tarbimisest. "Joobes olles muutub enesekontroll väiksemaks, inimesed istuvad üksteisele lähemale, aktiivse rääkimise käigus pritsitakse ka rohkem sülge laiali," tõdes ta.

Holzmanni sõnul lepiti komisjoni istungil kokku, et omavalitsused hindavad veel kord põhjalikult üle, milliseid lähiajale kavandatud avalikke üritusi on mõistlik läbi viia ja milliseid mitte, ning tulenevalt olukorrast oma linnas või vallas reguleerivad ka koolide töökorraldust septembri alguses.

Tema sõnul on Ida-Virumaa keskhaigla polikliiniku juures plaanis avada reedel taas testimistelk, et oleks võimalik suurendada testimiste arvu.

Ida-Virumaal oli neljapäeva hommikuse seisuga koroonaviirus tuvastatud 73 inimesel, viimase ööpäevaga lisandus 7 haigestunut. Lähikontaktsete arv ulatub üle 500.

Terviseamet tuleb olukorra haldamisega veel toime

Arvestades nii suurt lähikontaktsete arvu, on Holzmanni sõnul paratamatu, et lähiajal lisandub nende seast ka nakatunuid. "Oluline on, et terviseamet on need inimesed üles leidnud ja nendega vestelnud," lausus ta.

Peaminister Jüri Ratas ütles tänasel pressikonverentsil, et Jõhvi ja Kohtla-Järve on koroonaviiruse leviku seisukohast praegu Eesti kõige keerulisem piirkond, kuid terviseamet suudab olukorda veel hallata.

Terviseameti Ida regionaalosakonna juhataja Marje Muusikus rõhutas Virumaa omavalitsustele saadetud kirjas, et järgmise kuu tegevused on väga olulised viiruse leviku tõkestamiseks nii Lääne- kui Ida-Virumaal, kuna paljud inimesed liiguvad mõlema maakonna piires aktiivselt. "Terviseamet palub pöörata erilist tähelepanu teenuse osutamisel erinevates valdkondades. Lähikontaktide puhul palume kasutada kaitsemaske ja kindaid. Samuti kaaluda siseruumides ürituste korraldamisel, kas praeguse kiire COVID-19 leviku valguses on tagatud kõik meetmed, et hoida ära nakkuse levikut. Kohaliku tasandi koostöö on ülioluline, sest nii suudame parimal võimalikul viisil aidata inimesi vahetult nende muredes ning tõkestada viiruse levikut," märkis ta.

Muusikus lisas, et võrreldes eriolukorra ajaga on positiivse testitulemuse saanud isikute lähikontaktsete arv Ida-Virumaal praegu tunduvalt suurem. "Jätkuvalt on oluline, et igas asutuses on olemas piisav isikukaitsevahendite varu ja töötajatel on oskused neid vahendeid kasutada. Me peame üheskoos viiruse leviku tingimustes veel vastu pidama, sealjuures tuleb hoida eritähelepanu all riskirühmad ja hooldekodud," teatas ta.

Bussidesse esiuksest ei pääse

Selleks, et kaitsta bussijuhtide tervist, saab tänasest Ida-Virumaa avalikel maakonnaliinidel bussidesse siseneda vaid keskmisest või tagumisest uksest, kui bussil on rohkem uksi kui üks. Maanteeamet teatas, et sõidukijuhtide kaitseks luuakse bussi sanitaartsoon esiuksest kuni esimese istmereani, kuhu sõitjaid ei lubata. Seetõttu ei pea bussides, kus on rohkem kui üks uks, valideerima ka sõiduõigust.