Narva ametnikele koroonakriisi aegu makstud preemiad sõid ära lasteaedade säästud

Preemiate maksmine Narva linnaasutustes tänavu kevadel, mil enamik mõtles vaid võitlusele koroonaviirusega, hakkas nüüd huvitama Narva linnavolikogu opositsioonilist fraktsiooni Meie Narva. Vastuseks nende infopäringule kinnitas Narva linnapea Aleksei Jevgrafov, et preemiaid tõepoolest maksti.

Samuti jätkati asutustes eriolukorra ajal tavapäraste lisatasude maksmist: ületunnitöö, öö- ja lisatöö, riigipühade ajal töötamise, kolleegide asendamise jms eest.

"Linnajuht peab oma inimestega olema solidaarne" Narva linnavolikogu fraktsiooni Meie Narva esimees KATRI RAIK: FOTO: Matti Kämärä Koroonaviiruse ajal preemia maksmine − mitte lisatööülesannete eest lisatasu maksmine − on täiesti kohatu ja lubamatu. Eriti olukorras, kus linnapea kutsus ametite juhte üles võimaluse korral palkasid vähendama ning iga neljanda ja viienda lasteaiaõpetaja kogupalk väheneski. Ära võeti lisatasud. Ning samal ajal maksti preemiat, eelkõige linnaametite juhtidele. Head linnajuhid peavad oma inimestega olema solidaarsed.

Narva maikuu lõpu preemialugu − koos kõigi maksudega ligi 25 000 eurot − on avaliku halduse õpikunäide, kuidas ei tohi toimida. Positiivne on samas see, et linnapea andis volikogu saadikule korrektse ja ammendava vastuse.

Üldiste kokkuvõtlike andmete kohaselt kulutati 2020. aasta jaanuarist kuni juulini Narva ametiasutustes (linnakantseleis, linnavolikogu kantseleis, rahandusametis, sotsiaalabiametis, arhitektuuri- ja linnaplaneerimise ametis, arenduse ja ökonoomika ametis, linnamajandusametis, kultuuriosakonnas, linnaarhiivis) lisatasude ja preemiate maksmiseks 64 312 eurot. See summa sisaldab ka preemiaid "kõrgekvaliteedilise töösoorituse eest eriolukorra ajal".

"Koroonapreemiad" moodustasid 25-100 protsenti põhipalkadest.

Mais kulutati Narvas viiruse levikuga võitlemise eest preemiate maksmiseks linnaeelarvest 18 588 eurot.

Umbes sama palju hoiti lasteaedades kokku

Samamoodi maikuus, mõnda aega enne eriolukorra tühistamist, räägiti Narvas sellest, et lasteaednike töötasusid on vähendatud. Linnavalitsus vandus, et lasteaedades pole palku kärbitud, makstavaid lisatasusid aga küll. Seda peeti loomulikuks, kuna eriolukorra ajal vähenes lasteaedade külastatavus 25 protsendile.

Narva linnavalitsuse kultuuriosakonna maikuu andmetel mõjutas lisatasude või töökoormuse vähendamine umbes 150 lasteaiatöötajat. Tänu sellele hoiti ajavahemikus märtsi keskpaigast kuni aprilli lõpuni 17s Narva lasteaias kokku umbes 15 000 eurot. Ning natuke säästeti ka maikuus.

Ma lihtsalt panin käskkirja lauale. Viktoria Lutus

Kultuuriosakonna juhataja ja Narva linnavalitsuse liige Viktoria Lutus saatis kriisipäevil lasteaedade juhtidele kirju, milles palus neil kulusid kokku hoida.

"On üsna tõenäoline, et aasta teises pooles tuleb linnaeelarvet kärpima hakata, ning meetmete õigeaegne rakendamine aitab kriisi negatiivseid tagajärgi leevendada, näiteks minimeerida või vältida koondamisi nendessamades lasteaedades," kommenteeris ta.

Nüüd ütles Lutus preemiate teemat kommenteerides Põhjarannikule, et isiklikult tema ei täitnud linnapea korraldust põhimõtteliselt. Tõepoolest: "koroonapreemiate" maksmist puudutavate kokkuvõtete kohaselt pole kultuuriosakonnas mitte ühtegi säärast preemiat välja makstud, ehkki on olemas koopia linnapea käskkirjast premeerida Lutust ennast poole palga ulatuses.

"Panin lihtsalt käskkirja lauale ja kogu lugu," sõnas Lutus, kinnitades, et tema juhitav kultuuriosakond pole kellelegi koroonaviirusega seoses väljamakseid teinud.

"Inimesi peab töö eest tänama"

Narva linnapea Aleksei Jevgrafov andis 25. mail ehk nädal pärast Eestis kehtinud eriolukorra ametlikku tühistamist välja mitu korraldust ametnike premeerimiseks võitluse eest koroonaviirusega.

Linnapea on praegugi kindel, et toimis õigesti, kuna inimesed tegid tõepoolest tööd rohkem, kui nende ametijuhend nõuab, ning paljud neist rügasid isegi iseendale armu andmata. "Inimesi peab töö eest tänama − see on minu kindel seisukoht," rõhutas Jevgrafov.

"Kõige suuremat preemiat sai sotsiaalabiameti juhataja [100 protsenti põhipalgast; Narva sotsiaalabiameti direktori Jelena Vassiljeva kuupalk on 2911 eurot − I.S.], kuna nemad töötasid iga päev ööpäev läbi, direktor teiste seas. Ülejäänud ametite töötajad said väiksemaid preemiaid olenevalt nende panusest, mida ma sellest hoolimata ikkagi kõrgelt hindan," sõnas Jevgrafov.

Linnapea hindas kõrgelt ka Narva korrakaitseametnike tööd eriolukorra ajal. "Käisin nendega mitu korda tänavail patrullimas, nemad aga tegid seda iga päev. Nad rügasid puhkepäevadeta, kusjuures mitte käsu korras ja sunniviisil, vaid mõistes reaalselt selle vajadust."