Jõhvi tahab ehitada laevakujulise raamatukogu

OÜ Must Projekt märgib eskiisi seletuskirjas, et väljakutseks osutus, kuidas jätta raamatukogu planeeritud asupaigas ellu naabruses domineerivate kortermajade ning mahuka kaubanduskeskuse kõrval. Lisaks teeb asukoha eriliseks lähenemisteede paljusus ja see, et hoonele ei teki tagakülge. "Sellest tulenevalt on hoone esimene korrus üleni klaasise fassaadiga, mis tagab hoone vaadeldavuse ja avatuse kõikides suundades. Hoone nurgad on ümardatud, tagades inimeste sujuva liikumise avalikus ruumis ning sidudes seeläbi kokku erinevaid linnalisi telgi," on märgitud seletuskirjas.