Koroonaviirus on tuvastatud kuuel Sonda kõrtsi külastajal

Terviseameti sõnastuses niinimetatud "Ühendkuningriigi" koldest on koroonaviiruse saanud kokku 12 inimest, kellest enamik on Ida-Virumaa ja üksikud Lääne-Virumaa elanikud. "Osad neist nakatusid tol õhtul kõrtsis, teised mujal toimunud suhtlemise käigus," sõnas terviseameti Ida regionaalosakonna juhataja Marje Muusikus.

Suurem osa kõrtsis olnuid on tuvastatud

Esmaspäeval kutsus Lüganuse vallavalitus oma kodulehel üles inimesi, kes olid 21. augustil Sonda kõrtsis, võtma kiiresti ühendust terviseametiga. Vallavanem Andrea Eiche, kes aitas esmaspäeva õhtul turvakaamera salvestuste põhjal tuvastada tol õhtul kõrtsis olnud inimesi, sõnas, et neid võis olla 50-70.

Marje Muusikus sõnas, et teate avaldamine mõjus hästi. "Väga paljud inimesed on helistanud ja andnud teada ka oma tuttavate nimesid, kellega nemad omakorda on kokku puutunud. Väga hea, et ka videosalvestus on olemas. Sellelt on hea näha, kes tol õhtul nakatunud inimesega lähemalt kokku puutusid," sõnas ta.

Varasematesse Ida-Virumaa nakkuskolletesse: Estonia kaevandus (54 haigestunut), Jõhvi kelder (15) ja Ojamaa kaevandus, viimase esmaspäeva jooksul uusi nakatunuid ei lisandunud. Kokku oli maakonnas teisipäeva hommikuse seisuga 98 haigestunut ja terviseameti jälgmise all on ligikaudu 750 lähikontaktset.

Olukord on jätkuvalt pingeline

Kuigi viimastel päevadel on teateid uutest haigestunutest Ida-Virumaal tulnud oluliselt vähem, kui eelmisel nädalal, ei ole Marje Muusikuse hinnangul olukord veel jätkuvalt pingeline. "Meil on ikka veel väga palju lähikontaktseid ja nendega on palju tööd. Iga uue positiivsega tuleb juurde uus ring lähikontaktseid, " selgitas ta.

Muusikus märkis, et teisipäeva hommikupoolikul lisandus üks haigestunu veel ka Estonia kaevanduse töötaja pereringist.

750 nakatumisohus inimese jälgimise ja nõustamisega on Ida regionaalosakonna töötajad Muusikuse sõnul seni valdavalt ise hakkama saanud. "Kõige suuremad abilised on ettevõtted ja asutused, mille töötajate seas on nakatunuid tuvastatud. Nad aitavad meil kaardistada olukorda," ütles ta.

Terviseamet on soovitanud inimestel, kes on sattunud lähikontaktsete ringi, teha sümptomite ilmnemisel nädala pärast test. "Umbes nädala pärast on näha, kas ja kuipalju nende seast uusi nakatunuid tuleb," märkis ta

Muusikus tõdes, et enamikul Ida-Virumaa inimestel, kel on viimastel nädalatel nakatunud, on olnud ka sümptomid. "Neid tuleb märgata. Vahel on sümtomid ka üsna kerged - alati ei pea ilmtingimata olema kõva köha ja kõrge palavik. Ka kergemate sümptomite puhul, kui inimesel ei ole veel viirust tuvastatud, tasub hoolega jälgida käte- ja hingamisteede hügieeni, sest siis on väiksem tõenäosus nakatada teisi," ütles ta.

Eelseisvate avalike ürituste korraldajatel soovitab Muusikus teadvustada, kas nad on suutelised täitma kehtivaid nõudeid. "Üritusi ei pea ära jätma, kui neid nõudeid järgitakse," ütles ta märkides, et näiteks Narvas ja Narva-Jõesuus pole praegu ühtegi haigestunut ja Sillamäel vaid üks, kes on seotud Estonia kaevandusega. "Aga olukord võib väga kiiresti muutuda - kaks nädalat tagasi polnud ka Jõhvis midagi hullu."