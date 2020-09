Looduseinimesed tahavad Alutaguse rahvusparki laiendada

Eestimaa looduse fond (ELF) leiab, et kuna Alutaguse rahvuspark on rajatud varasemate sookaitsealade põhjal, on kuulsate Alutaguse laante esindatus rahvuspargis tagasihoidlik − vaid 42%.

Rahvuspargi piiri taha jäävad nii mitmed eraldi kaitstavad alad kui ka kaitset väärivad elupaigad, samuti riigimaal asuvad loodusväärtuslikud alad. Ettepaneku kohaselt tuleks need kõik rahvuspargile liita, säilitamaks piirkonna erilisi ja rahvusvahelise tähtsusega väärtusi.

Alad, millest jutt, lisaksid rahvuspargi 45 000hektarisele pindalale 28 000 ha juurde; kolmandiku sellest moodustavad kaitstavad alad väljaspool rahvuspargi praegusi piire.

Metsis ja lendorav

Alutaguse on paljude ohustatud ja kaitstavate liikide võtmeala, seega sõltub mõnegi liigi säilimine ja seisund sealsete asurkondade käekäigust.

Ettepanek on ülevaatlik, aga mis osas on see rakendatav − ja mis osas on seda vajalik rakendada −, see on juba iseküsimus. Taimo Aasma

Põhjalikumalt käsitletakse ettepanekus metsise ja lendorava parema kaitsmise vajadust.

"Alutaguse on Eesti metsiseasurkonna tuleviku seisukohalt erilise tähtsusega, sest tegu on ainsa piirkonnaga Eestis, kus on säilinud sidusus metsise idapoolse põhiasurkonnaga. Arvestada tuleb ka, et ajalooliselt on piirkonna põhjapoolsed elupaigad põlevkivikaevanduste tõttu hävinud või on nende seisund kiiresti pöördumatult halvenemas. Seetõttu on eriti tähtis pöörata tähelepanu Alutaguse tuumala lõunapoolsete suhteliselt heas seisundis metsise elupaikade kaitsele ning ühendada need üheks kaitsekorralduslikuks tervikuks Alutaguse rahvuspargi näol."

Lendoravale kriitilise tähtsusega ohuteguritena tuuakse lisaks väiksele asurkonnale välja elupaikade killustatus ja hävimine, mille põhjuseks öeldakse intensiivse metsamajanduse taustal liialt väikeste alade kaitsmine. Lendoravale sobivate ulatuslike metsade liitmine rahvuspargiga oleks selle liigi säilitamiseks võtmetähtsusega samm.

Vajaliku ja mõistliku tasakaal

"Eestimaa looduse fond on kahtlemata õigetele asjadele tähelepanu juhtinud," sedastas keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakonna juhataja Taimo Aasma. "Ettepanek on väga ülevaatlik, aga mis osas on see rakendatav − ja mis osas on seda vajalik rakendada −, see on juba iseküsimus."

Looduse seisukohast ütleks Aasma sellele ettepanekule pigem jah − seda küll teatud nüansse arvestades.

"Meil pole ju analüüsi, kuidas need pakutud piirid suhestuvad piirkonna konkreetsete väärtuste parandamisega, igal alal on oma lugu taga."

Analüüsi vajab seegi, kas ja millises ulatuses oleks ettepaneku rakendamine mõistlik kohaliku omavalitsuse, aga ka piirkonna turismi seisukohalt.

"Rahvuspark on kindlasti ka külastusele suunatud, selle üks eesmärke on olla atraktiivne sihtmärk piirkonda külastavatele inimestele," tuleks näiteks Peipsi-äärsete luidete kaitsmisse tema arvates mõistlikult suhtuda.

Püsielupaigad muutuvad ajas

Rahvusparki luues hõlmati sinna küll piirkonna kaitsealad, ent jäeti välja kaitsealused liikide püsielupaigad. Needsamad, mid ELF nüüd rahvuspargiga liita tahaks.

Aasma sõnul oli see teadlik valik, tagamaks kaitses suuremat paindlikkust.

"Looduskaitsealadel on mitmeid väärtusi, nad on ajas suhteliselt stabiilsed. Liikide püsielupaigad on ajas muutuvamad − metsisemäng kolib teise kohta, leitakse uusi lendorava elupaiku. Kui need oleksid rahvuspargi osa, tähendaks iga selline muutus kogu suure kompleksi kaitse-eeskirja avamist. Laiem küsimus on see, millele ELF tähelepanu juhib: kuidas tagada sidusust nende elupaikade vahel."

Aasma ütles, et kuna ettepanek on suhteliselt värske, pole veel arutatud, kuidas seda menetlema hakatakse.

"Kindlasti saab see olema pikk ja keeruline protsess, mis võib tuleval aastal ka lisavälitöid nõuda."

Vald vastu ei ole

Alutaguse vallavanem Tauno Võhmar ütles, et kui laienemine ei pärsi valla elanike ja ettevõtjate tegevust, ei too nende tegevuste jaoks kaasa uusi piiranguid, pole vallal selle vastu põhimõtteliselt midagi.

"Meil on vastu võetud uus üldplaneering, loomulikult tuleb laienemisest rääkides ka sellega arvestada," täpsustas ta.

Vallavalitsuse geoinfospetsialist Liina Talistu võrdles ettepaneku kohaselt lisanduvate alade kaarti valla üldplaneeringu maakasutusega ja tõdes, et Peipsi äärde planeeritud tehnorajatise maad jääksid mitmes kohas alale, mida rahvuspargile liita tahetakse. Piiranguvööndi alale jäävad mitmed Peipsi-äärsed supelrannamaad ning puhke- ja virgestusmaad (Kauksi-Kuru, Uusküla-Katase, Karjamaa), samuti Rannapungerja jõe suue.

"Kui ministeerium laiendamisega nõustub, siis peab kaitse-eeskirja kindlasti sisse saama, et kõik üldplaneeringuga ette nähtud arendused ikka võimalikud oleksid," toonitas Võhmar.